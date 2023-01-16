İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde 1-15 Ocak arasında 158 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 237 şüpheliden 110'u tutuklandı.

Aramalarda 71 kilo 270 gram uyuşturucu, 851 bin 501 sentetik ecza, 17 hassas terazi, 20 tabanca, 9 tüfek ve suçtan elden edildiği değerlendirilen 246 bin 85 lira ele geçirildi.