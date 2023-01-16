Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 110 tutuklama
[Fotograf: TRT Haber]
İzmir'de 1-15 Ocak arasında düzenlenen 158 operasyonda gözaltına alınan 110 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde 1-15 Ocak arasında 158 ayrı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 237 şüpheliden 110'u tutuklandı.
Aramalarda 71 kilo 270 gram uyuşturucu, 851 bin 501 sentetik ecza, 17 hassas terazi, 20 tabanca, 9 tüfek ve suçtan elden edildiği değerlendirilen 246 bin 85 lira ele geçirildi.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu İzmir
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