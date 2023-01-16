Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ege ve Marmara denizlerinde fırtına bekleniyor
[Fotograf: AA]
Marmara Denizi ile Ege Denizi'nin kuzey ve orta kesimlerinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi ile Ege Denizi'nin kuzey ve orta kesimlerinde rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, perşembe günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Etiketler: Ege Denizi Marmara Bölgesi Fırtına Hava Durumu
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