Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi ile Ege Denizi'nin kuzey ve orta kesimlerinde rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, perşembe günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.