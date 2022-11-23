Birçok kentte şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu. Aniden bastıran sağanak nedeniyle yolları su bastı, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

İzmir

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir için yapılan 'sarı' kodlu uyarının ardından şehir merkezinde yağan yağmur, öğle saatlerinde aniden etkisini artırdı.

Etkisini zaman zaman artıran yağışın nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Özellikle Kordon boyu, Eşrefpaşa Caddesi, Şehit Fethi Bey Caddesi'nde oluşan su birikintileri araç sürücülerine zor anlar yaşatırken, yağmura yakalanan yayalar da güçlük yaşadı.

[Fotoğraf: DHA]

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı yine su bastı

Sağanakta önceki gün su baskınlarının yaşandığı Tarihi Kemeraltı Çarşısı ise yine sular içinde kaldı. Küçük Demirhan İşhanı'ndaki çok sayıda iş yerini de su bastı.

[Fotoğraf: İHA]

Esnaf, kendi imkanlarıyla yağmur sularını tahliye etmek için çalışmalarını sürdürürken, su baskınlarına karşı teyakkuza geçti.

Su birikintilerinin olduğu yerlerde belediye ekipleri müdahaleye başladı.

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Şiddetli yağışın akşama kadar sürmesi bekleniyor

Merkez ilçelerde metrekareye 20- 50 kilogram yağış beklenirken, merkeze uzak ilçelerde ise metrekareye 70 kilogram yağış beklendiği belirtildi. Şiddetli yağışın akşama kadar etkili olacağı, yarın sabah saatlerine kadar da aralıklarla devam edeceği belirtildi.

[Fotoğraf: İHA]

Edirne

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

[Fotoğraf: İHA]

İşlerine giden vatandaşlar, şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Trafik ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

[Fotoğraf: İHA]

Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, yağmurun 2 gün aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Balıkesir

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu etkili olan sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiledi.

Edremit İlçesinde yağış nedeniyle özellikle sürücüler oluşan su birikintilerinden dolayı zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle Çanakkale-İzmir kara yolu Zeytinli Kavşağı alt geçidinin su dolmasıyla birlikte araç sürücüleri zorlandı. Yağış nedeniyle Edremit’i bazı mahallelerindeki cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu.

[Fotoğraf: İHA]

Zaman zaman hızını artıran lodostan dolayı denizde oluşan dalgalar Akçay Sahili'nde etkili oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Edremit Belediyesi Fen İşleri ekipleri bodrumlardaki ve caddelerdeki suyun tahliyesi için çalışma yürüttü.

Bodrum'da eğitime "sağanak" engeli

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.

Türkbükü, Gölköy, Yalıkavak, Turgutreis, Bitez, Gümbet'te etkili olan şiddetli yağışta cadde ve sokaklar göle döndü.

Öğleden sonra yağmurun şiddetini artırması beklenirken, Bodrum Belediyesi'nce olası olumsuzluklara karşı eğitime ara verildiği duyuruldu.

[Fotoğraf: DHA]

Açıklamada, "İlçemiz genelinde öğleden sonra beklenen yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına tedbir amaçlı olarak saat 13.00 itibariyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.

Yer yer etkisini gösteren kuvvetli rüzgar nedeniyle Torba'da ise ağaçlar devrildi. Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: DHA]

Sağanağın neden olduğu selin taşıdığı toprak ve çöpler, mazgalları tıkadı, derelerin debisi yükseldi. Belediye ekipleri, olası su baskınlarına karşı teyakkuza geçti.

Öte yandan kuvvetli yağışın gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

[Fotoğraf: DHA]

Zeytinburnu açıklarında denizde renk değişikliği

Kuvvetli lodos ardından sağanak ile birlikte İstanbul Zeytinburnu sahillerinde meydana gelen renk değişikliği havadan görüntülendi.

[Fotoğraf: İHA]

Zeytinburnu açıklarından Bakırköy’e kadar etkili olan renk değişikliği bazı bölgelerde daha koyu bazı bölgelerde çok daha açık tonlarda olduğu görüldü.

[Fotoğraf: İHA]

Gemilerin geçtiği güzergahlarda denizde uzun bir süre çizgi halinde gözükmesi ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu. Kilometrelerce alanda etkili olan renk değişikliğinin boyutu havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

[Fotoğraf: İHA]