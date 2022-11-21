Kanallar taştı, yollar su altında kaldı. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Birçok kentte şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu. Aniden bastıran sağanak bazı illerde taşkına sebep oldu.

İstanbul

Sancaktepe Ortadağ Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli rüzgar çatıyı kaldırarak evin dış cephesine doğru sürükledi.

Çatıdan yükselen malzemeler binanın dış cephesinde asılı kaldı. Evde bulunan bina sakinleri ise korku ve panikle kendilerini sokağa attı.

[Fotoğraf: İHA]

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de çatıdan kopup binanın dış yüzeyinde asılı kalan çatı malzemelerini merdiven aracıyla keserek aşağıya indirdi.

[Fotoğraf: İHA]

Lodos dev dalgalara neden oldu

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan lodos nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu.

[Fotoğraf: DHA]

Sahilde yürüyüşe çıkanların bir kısmı yürümekte güçlük çekerken, bir kısmı ise fırtınaya aldırmadan denizde oluşan dalgaların fotoğrafını çekti, manzarayı izledi.

[Fotoğraf: DHA]

Öte yandan dalgalarla birlikte kıyıya kırmızı yosunlar vurdu.

[Fotoğraf: DHA]

İzmir

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü’nce İzmir için yapılan sağanak uyarısı sonrasında kentte bugün öğleden sonra yağmur etkisini gösterdi.

Kentin farklı ilçelerinde cadde ve sokaklar, kısa sürede etkili olan sağanak ile göle döndü. Bornova ilçesinde kanalizasyonlarda taşma meydana geldi, iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: İHA]

Sağanakla birlikte tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki esnaf su baskınlarına karşı teyakkuza geçti. Çarşı esnafı ellerinde fırçalarla su girmesine engel olmaya çalıştı. Bazı dükkan ve hanlarda su baskını yaşandı.

[Fotoğraf: DHA]

Buca ilçesinde de yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Oto galericilerin bulunduğu Otokent Sitesi önündeki yol da yağmur sularıyla doldu.

[Fotoğraf: DHA]

Aydın

Aydın’da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak Koçarlı, İncirliova, Efeler, Germencik, Kuşadası ve Didim ilçelerinde etkili oldu. 20 dakika süren sağanak nedeniyle yollar ve alt geçitler suyla doldu, dereler taştı. Sürücüler zor anlar yaşadı.

[Fotoğraf: İHA]

Germencik'te sağanak dolayısıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Atatürk Caddesi'nde alt geçitte mahsur kalan otomobilin sürücüsü Fikret Barışık, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Otomobil de iş makinesinin desteğiyle sudan çıkartıldı. Germencik Sanayi Sitesi'nde fırtına dolayısıyla devrilen ağaçlar ekiplerce kaldırıldı.

Söke'de sağanak dolayısıyla Aydın Caddesi, Bağarası Kavşağı, Novada Kavşağı ve Albayrak Caddesi'nde su birikintisinden dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı.

[Fotoğraf: DHA]

Sağanağın etkili olduğu Kuşadası ve İncirliova ilçelerinde de bazı cadde ve sokaklarda rögarlar taştı, ağaçlar devrildi.

[Fotoğraf: DHA]

Öte yandan, Koçarlı’nın Bıyıklı Mahallesi'nde ise dağdan gelen sel, derelerin taşmasına neden oldu. Taşan dere mahalleyi göle çevirdi. Sel bazı evlerin bahçesine kadar girdi.

Tekirdağ

Tekirdağ kent merkezinde sağanak nedeniyle Hükümet, Muratlı ve Hayrabolu caddelerinde yoğun su birikintileri oluştu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Polis ekipleri herhangi bir olumsuz yaşanmaması için yollarda tedbir aldı.

Şarköy ilçesinde yollarda su birikintileri oluştu, bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı.

[Fotoğraf: AA]

Çorlu ilçesinde ise şiddetli rüzgar nedeniyle Cemaliye Mahallesi Tonguçlar Maydanı'nda bulunan ve 1453'te yaptırılan Fatih Camii'nin bahçesindeki çam ağacı devrildi. Ağacın dalları bahçedeki bazı tarihi mezarların taşlarına zarar verdi.

Belediye ekipleri, devrilen ağacı motorlu testereyle parçalara ayırdıktan sonra kaldırdı.

[Fotoğraf: AA]

Balıkçılar avlanamadı, gemiler demirlendi

Ava çıkan balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan lodos nedeniyle limana dönerek teknelerini bağladı.

Uluslararası deniz ticareti yapılan birçok büyük yük gemisi, Tekirdağ açıklarına demirlenirken, lodosun dinmesi beklenmeye başlandı.

[Fotoğraf: DHA]

Edirne

Edirne'nin Keşan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle İsmail Saraç Caddesi'nde bir apartmanın çatısındaki yapı malzemeleri yerinden söküldü.

Apartmanın çatısından sarkan malzemeleri görenler Keşan Belediyesinin itfaiye ve zabıta ekiplerine haber verdi.

[Fotoğraf: İHA]

İtfaiye ekipleri, çatıdan sarkan malzemeleri aşağı indirdi.

Kocaeli

Kocaeli’de kısa süreli şiddetli lodos etkisini gösterdi. Kentin en uğrak noktalarından İzmit Sahili, lodostan olumsuz etkilendi.

Denizden taşan dalgalar, yürüyüş yollarını ve otopark alanlarını doldurdu.

[Fotoğraf: İHA]

Vatandaşlar yaya olarak geçmekte güçlük yaşarken, araç sürücüleri de rotalarını değiştirmek zorunda kaldı.

Balıkesir

Balıkesir'de öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yağmur nedeniyle trafikte de aksamalar oldu. Yağmura sokakta yakalanan vatandaşlar ise evlerinin yolunu koşarak tuttu.

Yolda biriken sular nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Ana caddelerde uzun araç kuyrukları oluştu.

Bandırma'da da akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin saçak altlarına ve apartmanlara sığınırken, yollarda su birikintileri oluştu.

[Fotoğraf: İHA]

Meteorolojinden alınan bilgiye göre, yağışların hafta içinde aralıklarla süreceği belirtildi.

Muğla

Muğla ve çevresi için beklenen sağanak Bodrum'da akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Yağmurla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü. Gümbet ve Bitez Mahalleleri başta olmak üzere Bodrum Yarımadası'nın belli bölgelerinde yağış etkili oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Bölgeden araçlarıyla geçen sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Yağmur suları mazgalları taşırdı. Belediye ekipleri su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlatırken, tıkanan mangalları da temizledi.

Yağmurun, yarın sabahın ilk ışıklarına kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

[Fotoğraf: İHA]

Bazı bölgelerde elektrik kesintileri oldu

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras olumsuzlukların yaşandığı bölgede incelemeler yaparak çalışmaları yerinde takip etti.

Bölgede inceleme yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Yapılan uyarıların üzerine biz ekipler olarak sahadayız. Bir saat içerisinde hızlı ve yoğun bir yağış aldı. Bölgelerden aldığımız raporlara göre, Mümtaz Ataman Caddesi’nde yapılan alt yapı çalışmalarının sonucu su taşkınları oldu. Herhangi bir şekilde evlere ve dükkanlara su girmedi bu sevindirici ancak kazılan yerlerde moloz birikintileri oldu. Şuanda bu bölgede trafiği açmaya çalışıyoruz. Yarımadanın hiçbir bölgesinde şuan da hiçbir trafik sıkıntısı yaşanmıyor. Umurça’da, Kızılağaç, Yalıçiftlik ve Mumcular bölgesinde elektrik kesintileri oldu. AYDEM ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti ve enerjiyi tekrar verdiler. Bütün ekiplerimiz şuanda sahada gerekli müdahaleleri yapıyor. En büyük sorun altyapı çalışmalarının olduğu yerlerde, vatandaşlarımız yarın sabahtan itibaren yapılacak müdahalelerle mağduriyetten kurtulmuş olacaklar" dedi.

[Fotoğraf: İHA]

Semt pazarı sular altında

Milas ilçe genelinde öğlen saatlerinde başlayan şiddetli yağmur sonrasında semt pazar yeri göle döndü. Belediyesi görevlileri ve vatandaşlar, suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: DHA]

Muğla Büyükşehir Belediyesi, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıya göre 01.00 saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve yarın öğle saatlerinden itibaren de sağanak beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerimiz hazır olarak bekletiliyor. Vatandaşlarımızın da dikkatli ve tedbirli olmasını önemle rica ederiz" uyarısı yapıldı.