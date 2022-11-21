Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 kenti kuvvetli yağışa karşı uyardı.

Yayımlanan haritaya göre, yarın Antalya, Aydın, İzmir ve Muğla'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Sarı uyarı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.