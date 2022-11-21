Elazığ Valiliği, bugünden geçerli olmak üzere kent genelinde 15 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz sınırları içerisinde huzurun, güvenliğin ve kamu esenliğinin sağlanması, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliği ile cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, müessif olayların yaşanmaması amacıyla mülki amirliklerce düzenlenmesi uygun görülenler hariç olmak üzere, miting, açık alan toplantıları ile her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, pankart-afiş asma, bildiri dağıtma gibi etkinliklerin il genelini kapsayacak şekilde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A ve 11/C maddeleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri doğrultusunda 21.11.2022 günü saat 00.01'den 05.12.2022 günü saat 23.59'a kadar 15 gün süre ile yasaklanmıştır."