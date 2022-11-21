Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 17:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta yaban hayatı fotokapana yansıdı
[Fotograf: AA]
Sivas'ta farklı bölgelere kurulan fotokapanlar, doğada yaşayan ayı, kurt, dağ keçisi, vaşak, tavşan ve domuz gibi hayvanları görüntüledi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılığı önleme çalışmaları kapsamında farklı bölgelere fotokapan kurdu.
Fotokapanlara, birçok yabani hayvanın yaşamıyla ilgili görüntüler yansıdı.
Dağ keçileri ve domuzlar sürü halinde görüntülenirken, ayı ve kurtların da zaman zaman fotokapanlarla oynaması kayda alındı.
Etiketler: Sivas
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