Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'nin Ayn El- Arab kentinden terör örgütü PKK/YPG'li bir teröristin Türkiye'ye yasadışı yollardan geçmeye çalıştığını belirledi.

Suriye uyruklu olduğu belirlenen terörist başarılı operasyonla yakalandı.

Bombalı eylem engellendi

Terörist sorgusunda, terör örgütünden almış olduğu talimatla Şanlıurfa'da bombalı eylem yapmak için gönderildiğini itiraf etti.

Derinleştirilen soruşturmada teröristle bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.