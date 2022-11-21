Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 19:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şanlıurfa'da teröristlerin kanlı planı bozuldu
Güvenlik güçleri terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye bir darbe daha vurdu. Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Suriye'den eylem talimatı alan terörist ve onunla bağlantılı 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'nin Ayn El- Arab kentinden terör örgütü PKK/YPG'li bir teröristin Türkiye'ye yasadışı yollardan geçmeye çalıştığını belirledi.
Suriye uyruklu olduğu belirlenen terörist başarılı operasyonla yakalandı.
Bombalı eylem engellendi
Terörist sorgusunda, terör örgütünden almış olduğu talimatla Şanlıurfa'da bombalı eylem yapmak için gönderildiğini itiraf etti.
Derinleştirilen soruşturmada teröristle bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheli daha gözaltına alındı.
Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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