Balıkların doğal yaşam alanına zarar veren hayalet ağlar toplandı, denize binlerce balık yavrusu bırakıldı.

'21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü' tüm kıyılarda etkinliklerle kutlandı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, görüntülü bir mesaj paylaştı.

Dünyanın birçok bölgesinde Türk bayrağını dalgalandıran balıkçıların gününü kutlayarak "Balıkçı reislerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Mavi Vatan başta olmak üzere, Hint Okyanusu’ndan Atlantik Okyanusu’na kadar şanlı bayrağımızı dünyanın birçok bölgesinde dalgalandıran tüm balıkçı kardeşlerimin Dünya Balıkçılık Günü kutlu olsun.????????⚓️



Balıkçı reislerimizi desteklemeye ve her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/2OJppjL4DO — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) November 21, 2022

Muğla'da bir günde denizden 18 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı

Gönüllüler ve balıkçılar, Muğla kıyılarından bir günde 18 bin metrekare hayalet ağ çıkardı.

Dünyada her yıl trol ağlarına takılan yaklaşık 27 milyon ton balık, küçük ve ekonomik açıdan değersiz oldukları için ölü olarak denize atılıyor. Egeli balıkçılar, aşırı avlanmanın önüne geçilmesini istiyor.

Trolün denizin dibine yaptığı tahribatın çok büyük olduğunu belirten Urla İskele Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Temiztepe sebebini şöyle açıkladı:

"Çünkü denizin dibini tarayarak torba çekiliyor. Balık yuvaları bozuluyor, ufak balıklar alınıyor, toplanıyor, bunların hepsi zayi oluyor."

[Fotoğraf: İHA]

Tüm dünyada balık stoklarının yüzde 80'i tehdit altında

Balık, dünya nüfusunun yarısının temel besin kaynağı. Dünyada 700 milyon kişi de geçimini balıkçılıktan kazanıyor. Ancak aşırı avlanma ve kirlilik sebebiyle balık stoklarının yüzde 80'i tehdit altında. Bu duruma dikkat çekmek için Dünya Su Ürünleri Yetiştiricileri ve Balıkçılar Forumu'nun 1997’de aldığı kararla her yıl 21 Kasım, 'Dünya Balıkçılık Günü' olarak kutlanıyor.

[Fotoğraf: İHA]

Haber: Bülent Güler

Kamera: Ali Güler