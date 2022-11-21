Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca'daki tezgahlarda dün 30 liradan satılan hamsinin bugün 10 liraya gerilemesiyle hareketlilik yaşanıyor.

Vatandaşlar fiyatı 10 liraya düşen hamsiye yoğun rağbet gösteriyor.

Balıkçı Ünsal Yerlikaya, "Çok rağbet var. 10 liraya hamsi satıyoruz. Kısa sürede 1-1,5 ton hamsi sattık. Vatandaşlar memnun olunca biz de memnun oluyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]