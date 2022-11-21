Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 21:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hamsinin fiyatı 10 liraya düştü, vatandaşlar tezgahlara akın etti
[Fotograf: AA]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bol miktarda avlanan hamsinin kilogram fiyatı 10 liraya kadar düştü. Balık severler hamsiye büyük ilgi gösterdi.
Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca'daki tezgahlarda dün 30 liradan satılan hamsinin bugün 10 liraya gerilemesiyle hareketlilik yaşanıyor.
Vatandaşlar fiyatı 10 liraya düşen hamsiye yoğun rağbet gösteriyor.
Balıkçı Ünsal Yerlikaya, "Çok rağbet var. 10 liraya hamsi satıyoruz. Kısa sürede 1-1,5 ton hamsi sattık. Vatandaşlar memnun olunca biz de memnun oluyoruz" dedi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Düzce Balıkçılık
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