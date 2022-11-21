Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 21:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de orman yangını: 15 dönüm alan küle döndü
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yaklaşık 15 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Kefken Mahallesi Pempe Kayalıklar mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.
Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.
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