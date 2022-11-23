Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 15:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ilgaz Dağı'nda sis etkili
[Fotograf: AA]
Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde etkili olan sis, ulaşımda aksamaya yol açtı.
Bölgede etkisini artıran sis, Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisindeki kara yolunda görüş mesafesini 80 metreye kadar düşürdü.
Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.
Etiketler: Ilgaz Dağı Kastamonu Hava Durumu
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