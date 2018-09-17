İyi Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı istifa etti

İyi Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Ayşegül Obalı yazılı açıklamasında, İyi Parti'nin kurucu merkez ilçe başkanı olduğunu, bugüne kadar üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdiğini, yeni atanan il başkanı ve kurulacak yönetimin elini rahatlatmak için görevinden istifa ettiğini belirtti.

"Yaşamı boyunca büyük Türk milletinin makus talihini yenmek ve umutlarını yeşertmek için çalıştığını, bundan sonra da bu yolda çalışacağını" aktaran Ayşegül Obalı'nın açıklaması şöyle:

"Bizler hak bildiğimiz yolda baskılara, engellere asla boyun eğmeyiz. Bizler siyaseti amaç olarak değil, kadim Türk milletine hizmet etme aracı olarak gören insanlarız. Bizlerin boynu, sadece büyük Türk milletinin ve Allah'ın huzurunda eğilir. MHP içinde başlayan ve İyi Parti'nin kuruluşuyla devam eden siyasi ve demokrasi mücadelemizi, İyi Parti'yi kurarak devam ettirdik. Görevde bulunduğumuz sürece, ekip ruhuyla her şeyin en iyisini yapmak için elimizden gelen bütün gayreti sergiledik. Bütün imkansızlıklara bütün engellemelere rağmen Uşak’ta İyi Parti bayrağını en şanlı şekilde dalgalandırmak için var gücümüzle çalıştık. Başarılı olduk olamadık bu tartışılabilir ama tartışılamayacak tek şey azimle, inançla, samimiyetle, hesapsızca yaptığımız çalışmalardır. Yeni kurulacak yönetimlerde, aktif olarak görev almayacağım. İyi Parti'nin üyesi olarak, kurulacak yönetimlerin doğru yaptığı her türlü faaliyeti destekleyeceğimizi, yanlış yapılanların da karşısında duracağımızı belirtmek isterim. Asıl olan teşkilattır. Makamlar ve insanlar gelip geçicidir."

Kaynak: AA