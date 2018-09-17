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FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 22 gözaltı kararı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki FETÖ yapılanması soruşturmasında 6'sı görevde 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 10 kişi gözaltına alındı.

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FETÖnün askeri yapılanmasına operasyon: 22 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önceki operasyonlarda gözaltına alınıp etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan asker şüphelilerin ifade ve teşhisleri doğrultusunda, FETÖ ile irtibatı tespit edilen 22 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. 10 kişi gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin birinin yarbay, ikisinin binbaşı, üçünün yüzbaşı, dördünün de astsubay rütbesinde ve altısının halen görevde olduğu, 12 şüphelinin ise bu kişilerin sivil sorumlusu olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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