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Sahil Güvenlik ekipleri 16 göçmeni kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum açıklarında 8'i çocuk 16 göçmeni kurtardı. 2 göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.

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Sahil Güvenlik ekipleri 16 göçmeni kurtardı

Muğla Bodrum açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan Irak ve Suriye uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot alabora oldu.

Bağla Koyu'ndan denize açılan Irak ve Suriye uyruklu 19 kişinin içinde olduğu bot bir süre sonra battı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden 2 Sahil Güvenlik botu boğulmak üzere olan 15 Irak, 1 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni kurtarırken 2 kadının cesedine ulaşıldı.

Arama kurtarma çalışmaları havadan ve denizden sürüyor

Kurtarılan düzensiz göçmenlerin ilk ifadelerinden botta 19 kişinin olduğunu belirlenmesi üzerine kayıp bir kişinin bulunması için Sahil Güvenlik korveti, helikopter, 2 Sahil Güvenlik botu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-2 ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ambulans botu ile arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekiplerin havadan ve deniz yüzeyinde arama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Sahil Güvenlik Komutanlığı, göçmen, bodrum
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