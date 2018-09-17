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Kars'ta kaybolan küçük kız hala bulunamadı

Kars'ta 9 yaşında kaybolan küçük kızın bulunması için köylüler, AFAD ve UMKE ekipleri kırsalda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Karsta kaybolan küçük kız hala bulunamadı

Kars Kağızman'da öğle saatlerinde yabani meyve toplamaya çıkan Sedanur Güzel'den bir daha haber alamayan ailesi, köylülerle kırsalda arama çalışması yaptı.

Uzun süren aramalar sonuç vermeyince durum jandarma ekiplerine bildirildi.

Aramalara "Atak" da katıldı

Köye gelen jandarma ve AFAD görevlileri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) arazide arama çalışması gerçekleştirdi.

Sedanur Güzel'i arama çalışmalarına iz arama köpeği Atak da eşlik etti.

Sonuç alınamayınca çalışmalara ara verildi.

"Çocuğumu arıyoruz bulamadık, bulunmasını istiyorum"

Baba Abdullah Güzel, kızının kaybolduğu sırada köyde değil Kars'ta olduğunu söyledi.

Köy ve çevresinde arama çalışması yaptıklarını belirten Güzel, "Olay saat 1-2 gibi olmuş, biz geldiğimizde çocuk kayıptı. Çocuğumu arıyoruz bulamadık, bulunmasını istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA, TRT Haber 

Etiketler: Kars, Sedanur Güzel
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