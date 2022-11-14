İstanbul Valiliğinin güvenlik tedbiri kapsamında aldığı karar üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, İstiklal Caddesi'nde yer alan beton saksılardaki ağaçları ve bitkileri kaldırmak için çalışma başlattı.

Saksılardaki bitkileri ve ağaçları iş makineleri yardımıyla sökerek kamyona koyan ekipler, daha sonra beton saksıları kaldırmak için çalışma yapacak.

Cadde geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı

Caddedeki, ağaç ve beton saksıların kaldırılması çalışmaları nedeniyle saat 22.00 itibarıyla geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı.

İstanbul Valiliğinin güvenlik tedbiri kapsamında aldığı karar üzerine, İBB ekiplerinin caddedeki ağaç ve saksıları kaldırma çalışmaları devam ediyor.

İBB görevlileri, vinç yardımıyla beton saksıları kaldırıp kamyonlara yüklüyor.

Gece boyunca yapılacak çalışmayla tüm saksıların kaldırılacağı öğrenildi.

Bu arada caddedeki dükkanlar kapatılırken, polis, vatandaşları caddenin dışına çıkardı.

İstiklal Caddesi'nde dün akşam düzenlenen terör saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmiş, 81 kişi yaralanmıştı.