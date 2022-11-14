Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 20:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'daki köprüler diyabet için aydınlatıldı
[Fotograf: AA]
Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, diyabete dikkati çekmek amacıyla mavi ile aydınlatıldı.
14 Kasım Dünya Diyabet Günü'ne farkındalık oluşturmak için FSM ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, hastalığın simge rengi mavi ile aydınlatıldı.
Akşam saatlerinde başlayan ışıklandırma gün ağarıncaya kadar sürecek.
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