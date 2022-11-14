İlçeye bağlı Yeşilköy köyü sınırlarında yer alan ve 1998 yılında "Örümcek Ormanı Tabiatı Koruma Alanı" ilan edilen 2 bin 630 dekarlık alanda, tabiat anıtı olarak tescillenmiş ladin ve köknar ağaçları bulunuyor.

Labirenti andıran patikaları ve adeta göğe tırmanan ağaçlarıyla ziyaretçilerini şu sıralar güz renkleriyle karşılayan orman, Gümüşhane kent merkezine 60, Kürtün ilçe merkezine ise 11 kilometre mesafede.

Bitki örtüsündeki sıklık nedeniyle Örümcek Ormanları ismi verilen bölge, temiz havası ve şelaleleriyle fotoğraf tutkunları ve doğaseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

Sonbaharın sarı ve kızıl renkleri ile doyumsuz manzaralar oluşturan Örümcek Ormanları, dron ile yapılan hava çekimlerinde de renk cümbüşünü ortaya koyuyor.

Bu arada ilçe merkezindeki Kürtün Barajı çevresinde yer alan ormanlık alanlar da güz renklerine büründü.