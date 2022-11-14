Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 17:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Mehmet Güven yönetimindeki otomobil, Çamlıca Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Güven'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücünün yaralanan eşi, hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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