Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 19:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da sahte içki can aldı
[Fotograf: AA]
Bursa'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 10 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 8 kişinin tedavisi sürüyor.
Piremir ve Akçağlayan Mahallesi'nde alkol aldıktan sonra fenalaşan 10 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle tedaviye alınanlardan Ş.Ç. (56) ve E.O, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
N.E, K.C, F.İ, B.D, R.Ç, F.U, M.K. ve Suriye uyruklu B.M'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Polis, sahte içki zehirlenmeleriyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Etiketler: Bursa Sahte İçki
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