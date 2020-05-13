Haber Giriş: Kaynak: İHA-DHA
İstanbullular parklara ve sahillere akın etti
[Fotoğraf: DHA]
Koronavirüs ile mücadele kapsamında sahilde yürüyüş yapmak yasaklanmasına rağmen havanın ısınmasını fırsat bilen İstanbullular, sahillere akın etti. Denetimleri sıkılaştıran polis ekipleri de yasağa uymayanlara ceza kesti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı "kontrollü sosyal hayat"ın başlamasına rağmen koronavirüsün en yoğun olduğu İstanbul'da vatandaşlar, sahillere akın ederek tedbirleri hiçe saydı.
Sahile gidenler, salgın öncesinde olduğu gibi bir arada yürüyüş yaptı, yeşil alanlarda oturdu, bazı vatandaşlar da sahil kenarında balık tuttu.
[Fotoğraf: DHA]
Sosyal mesafeye kuralına da uymayan vatandaşların çoğunun maskesiz olduğu görüldü.
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, polis ekiplerinin denetimleriyle karşılaştı. Polis, Hıfzısıhha Kanunu gereğince yasağa uymayanlara 3 bin 150'şer liraya kadar cezai işlem uyguladı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: sahil koronavirüs İstanbul covid-19Son Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 04:18
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