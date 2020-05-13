Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı "kontrollü sosyal hayat"ın başlamasına rağmen koronavirüsün en yoğun olduğu İstanbul'da vatandaşlar, sahillere akın ederek tedbirleri hiçe saydı.

Sahile gidenler, salgın öncesinde olduğu gibi bir arada yürüyüş yaptı, yeşil alanlarda oturdu, bazı vatandaşlar da sahil kenarında balık tuttu.

[Fotoğraf: DHA]

Sosyal mesafeye kuralına da uymayan vatandaşların çoğunun maskesiz olduğu görüldü.

Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, polis ekiplerinin denetimleriyle karşılaştı. Polis, Hıfzısıhha Kanunu gereğince yasağa uymayanlara 3 bin 150'şer liraya kadar cezai işlem uyguladı.

[Fotoğraf: DHA]