Altınkum Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir güzellik merkezinde, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın, salonun içini bir anda alev topuna çevirirken, çevrede paniğe neden oldu.

Yangın, Edremit İtfaiye Amirliği ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.

Kundaklama iddiası üzerinde duran polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.