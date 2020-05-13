Haber Giriş: Kaynak: İHA
Edremit'te güzellik salonunda yangın
[Fotoğraf: İHA]
Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan bir güzellik salonu yandı. Polis, kundaklama iddiası üzerine inceleme başlattı.
Altınkum Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir güzellik merkezinde, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Yangın, salonun içini bir anda alev topuna çevirirken, çevrede paniğe neden oldu.
Yangın, Edremit İtfaiye Amirliği ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.
Kundaklama iddiası üzerinde duran polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Etiketler: balıkesir Edremit yangın güzellik salonuSon Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 04:05
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