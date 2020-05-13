Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Siverek ilçesi Şirinkuyu, Kale ve Yenişehir mahallelerinde oturan birer kişinin COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzısıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Bu kişilerin yaşadığı 3 binada 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kütahya’da 1 mahalle ve 4 sokağa koronavirüs karantinası

Kütahya Valiliğinin koronavirüs tedbirleri kapsamında COVID-19 vakaları görülmesi üzerine karantina kararı aldığı yaklaşık 800 nüfuslu Perli Mahallesinde giriş-çıkışlar gece yarısından itibaren kapatıldı.

Jandarma Komutanlığı ekiplerince mahalleye giriş yapılan 3 noktada demir bariyerler konularak karantina süreci başlatıldı.

Karantina uygulanmasının başlatıldığı Gaybiefendi Mahallesi’ndeki Uğur, Kanal, Seyhan ve Kızılırmak sokakları da polis ekiplerince giriş çıkışlara kapatıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina kararı verilen sokak ve mahallede vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Kütahya Valiliği koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı belirtildi.

Tokat´ta bir köyde karantina kaldırıldı

Tokat Valiliği tarafından İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 15 Nisanda koronavirüs (COVID-19) salgını önlemleri kapsamında karantinaya alınan Alan köyünde bu süreç ikinci bir kararla uzatılmıştı.

28 günün ardından karantina uygulaması bu gece yarısı itibariyle kaldırılacağı açıklandı.

Erbaa Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz Alan Köyünde uygulanmakta olan karantinanın 13 Mayıs 2020 Çarşamba günü saat 00.01 itibariyle kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.