Recep Kadir T. yönetimindeki 10 N 3867 plakalı minibüs, Yenimahalle Işıklı Kavşağı'nda Taner Y. idaresindeki 34 LL 3316 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 50 metre sürüklenerek bir evin bahçesine düştü, minibüs ise refüje çarparak devrildi.

Kazada, minibüs sürücüsü Recep Kadir T. ile yanında yolcu olarak bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın hayatını kaybetti.

[Fotoğraf: AA]

Kaza nedeniyle Çanakkale-İzmir Kara yolunun bir bölümü 2 saat kapalı kaldı

Bahçeye düşerek ters dönen otomobilin sürücüsü Taner Y. ile minibüsteki Nazmi G. ve Tevhide A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Edremit'teki hastanelere kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Kaza sonucu Çanakkale-İzmir Kara yolunun İzmir istikameti yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yoldan sağlandı.

Olay yerinde hayatını kaybedenlerin cesetleri, Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araçların çekilmesi ve kaza yerinin belediye temizlik işlerince temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

[Fotoğraf: AA]

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.