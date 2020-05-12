İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayata geçiş yapılmasının ardından, trafiğe çıkan araç sayısında artış gözleniyor.

İş çıkış saati olması sebebiyle kentte trafik çeşitli noktalarda artarken, özellikle D-100 Karayolu Mecidiyeköy istikametinde ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa-Anadolu istikametinde yoğunluk yaşanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Beşiktaş-Ortaköy sahil yolunda yapılan yol çalışmasının da etkisiyle trafik gözleniyor.

Yine D-100 Karayolu'nda Merter'den Avcılar'a kadar Edirne istikametinde yer yer yoğunluk yaşanırken, Ankara istikametinde ise akıcı bir trafik olduğu görülüyor.

Anadolu Yakası'nda ise kente araç giriş-çıkışıyla ilgili denetimlerin yapıldığı TEM Otoyolu Orhanlı mevkisi ile Altunizade mevkisinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan yollarda yoğunluk yaşanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan, marketler ve pazar yerlerinde alışveriş yapan vatandaşların da maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda tedbirlere uyduğu gözleniyor.