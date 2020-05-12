İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, kafes yöntemiyle balık avlayan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Arsuz ilçesi açıklarında bu yöntemle balık avlandığı bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler, tespit ettiği 3 şüpheliye Su Ürünleri Kanununa muhalefet suçundan 13 bin lira ceza uyguladı.

Ayrıca, balık adamlar tarafından denizin dibinden çıkarılan 35 kafese el konuldu.