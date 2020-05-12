Haber Giriş: Kaynak: AA
Kütahya'da bir mahalle karantinada
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kütahya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir mahalle ve bazı sokaklar karantinaya alındı.
Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezinde bazı bölgelerde vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyon yeterli olmayacağı için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 14 günlük karantina başlatıldığı duyuruldu.
Açıklamada, "Perli Mahallesi'nin tamamı, Gaybiefendi Mahallesi'nin Uğur, Kanal, Kızılırmak ve Seyhan sokakları karantinaya alınmıştır" denildi.
Etiketler: Kütahya koronavirüs karantina covid-19Son Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 19:31
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