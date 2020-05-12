Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezinde bazı bölgelerde vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyon yeterli olmayacağı için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 14 günlük karantina başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Perli Mahallesi'nin tamamı, Gaybiefendi Mahallesi'nin Uğur, Kanal, Kızılırmak ve Seyhan sokakları karantinaya alınmıştır" denildi.