Bursa- Ankara yolundaki bir mobilya fabrikasının bahçesindeki ahşaplar henüz belirlenemeyen nedenle bir anda tutuştu.

Yangın kısa sürede büyürken alevleri fark eden sürücüler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri, rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekerken, polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yangına müdahale eden çalışanlardan biri dumandan zehirlendi.

Trafoda patlama oldu

Alevlerin sıçradığı trafoda patlama meydana geldi. Bölgeye sevk edilen UEDAŞ ekipleri kısa sürede elektrik akımını kesti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat çalışmasıyla söndürüldü.