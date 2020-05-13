Maslak Büyükdere Caddesi'nde Levent yönüne seyreden U.T. kontrolündeki 34 BFF 539 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, kontrolden çıktı.

Bariyerleri aşan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak takla attı.

Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

3 kişi araçta sıkıştı

Araçta sıkışan sürücü ve S.Ö ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrasında otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis inceleme başlattı.