Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Türkiye, mücadelesinde ilk dönemi tamamlamıştır"

Türkiye'miz koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemi tamamlamıştır. Koronavirüsle mücadelede 2. dönemin ilk günerindeyiz.

Eviniz virüse karşı halen en güvenli ortam olmaya devam etmektedir. Özgür ama kontrollü olacağız. Bugüne kadar tedbirlere sıkı şekilde uyulmasaydı, bulunduğumuz noktaya gelmemiz mümkün olmazdı. Şimdi yaşama alanımız genişliyor ama aynı tedbirleri daha geniş bir alanda hayata geçiriyoruz.

"Kontrolün kaybı ikinci bir dalganın davetçisi olacaktır"

Başlayan yeni dönem, bildiğiniz anlamda tipik bir normalleşme dönemi değildir. Yeni dönem, tedbirlerle özlemlerin sentezidir. Başlayan günler 11 Mart'tan bu yana gösterdiğimiz çabanın ödülüdür. Ama bu büyük ödül değildir. Risk devam etmektedir. Kontrolün kaybı ikinci bir dalganın davetçisi olacaktır. Bunu birçok ülkede gördük. Türkiye'de salgın mevcut şartlarda kontrol altına alınmıştır. Koronavirüs tehdidi ortadan kalkmış değildir, bu son taşıyıcının tedavisiyle, izolasyonuyla mümkündür.

"Normale dönmüyoruz, 'yeni hayatın normalleri'ni oluşturuyoruz"

2020 öncesi anlamında normal hayata dönül fikri bütün dünyada yanlış bulunmaktadır. Biz bu fikri benimsemek zorundayız. Bugüne dek her ne kadar 'normale dönüş' ifadesi yer yer kullanılsa da esasında normale dönmüyoruz. 'Yeni hayatın normalleri'ni oluşturuyoruz. Yeni normal için büyük bir motivasyon ve sağduyu göstermeliyiz. Salgın hastalık karşısındaki kazanımlarımızı korumalıyız.

"Mücadelemiz için fikir verecek bu isim 'kontrollü sosyal hayat'tır"

Mücadelede birinci dönemde hedefimiz, hastalığı kontrol altına almaktı.Bazı kısıtları esnettiğimiz yeni döneme isim vermeyi yararlı buluyoruz. Mücadelemiz için fikir verecek bu isim 'kontrollü sosyal hayat'tır. Önümüzdeki günlerde evlerimizden daha sık dışarı çıkacağız, virüse karşı mücadelede bu yeni durumun tedbirleri olmalıdır. Kontrollü sosyal hayatta iki temel kural var. Birincisi dışarı çıkmamız gerekiyorsa maske kullanacağız, ikincisi sosyal mesafeyi ayarlayacağız. Bu yeni dönemde test kapasitemizi düşürmeyeceğiz, artıracağız.

Vakalarımızı erken tespit edeceğiz. Toplu mekanlarda düzenli taramalar yapacağız.

"Dağıtım yapılan maske sayısı 160 milyonu buldu"

En geç cuma itibariyle Ticaret Bakanlığı'mızın maske tavan fiyatıyla ilgili açıklaması olacak. Eczaneler üzerinden 20-65 yaş için 10 günde bir beşli paket ücretsiz verilmesi şeklinde bir uygulamamız vardı. Bununla ilgili de yaklaşık 40 milyon küsür kişiye mesaj gitti, dağıtım yapıldı. Şu ana kadar dağıtım yapılan maske sayısı bu anlamda 160 milyonu buldu.

Futbol liglerinin başlatılması

Federasyon, özgür, kendi iradesiyle kararı verdi, bundan sonra sorumluluk federasyonundur.

150 bin kişi taranacak

TÜİK'le yapılan çalışma kapsamında, Türkiye çapında 150 bin kişi örneklem yöntemiyle taranacak.

"Bu işletmeler kapalı olmaya devam edecek"

Restoranlar, lokantalar, kafeler açılmayacak, böyle bir karar yok. Bu işletmeler kapalı olmaya devam edecek. Yeni dönemin kendine has kuralları olacak ve biz artık bu kurallara alışarak yeni bir hayatı devam ettireceğiz. Eskisi gibi herkes istediği gibi AVM'ye gidemeyecek. Belli bir oranın üzerinde kişi içeride olamayacak, bununla ilgili rehberler yayınlanacak.

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