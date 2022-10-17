İstanbulkart adını kullanarak sahte site açtılar. Kullanıcıları yükleme yapmaya çalışırken tuzağa düşürdüler.

İstanbulkart'ın yaklaşık 22 milyon kullanıcısı var. Bunu fırsat bilen dolandırıcılar açtıkları sahte sitelerde kampanyalar düzenledi.

Kartına para yüklemek isteyen bazı yolcuların banka bilgilerini ele geçirdi.

Sahte sitelerle ilgili yasal işlem başlatıldı.

Kullanıcılar sadece resmi site üzerinden yükleme yapmaları konusunda uyarıldı.