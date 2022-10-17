Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 13:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbulkart dolandırıcılığı: Kullanıcıların banka bilgileri çalındı
[Fotograf: AA]
Dolandırıcılar bu kez de İstanbulkart kullanıcılarını hedef aldı. İnternet üzerinden yükleme yapan bazı kullanıcılar fark etmeden sahte hesaplara girince banka bilgileri ele geçirildi.
İstanbulkart adını kullanarak sahte site açtılar. Kullanıcıları yükleme yapmaya çalışırken tuzağa düşürdüler.
İstanbulkart'ın yaklaşık 22 milyon kullanıcısı var. Bunu fırsat bilen dolandırıcılar açtıkları sahte sitelerde kampanyalar düzenledi.
Kartına para yüklemek isteyen bazı yolcuların banka bilgilerini ele geçirdi.
Sahte sitelerle ilgili yasal işlem başlatıldı.
Kullanıcılar sadece resmi site üzerinden yükleme yapmaları konusunda uyarıldı.
Etiketler: Dolandırıcılık İstanbul
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