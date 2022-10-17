Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 11 gözaltı
[AA (Arşiv)]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki grup arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada yaralanan genç, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.
Ahmet Karacabey Caddesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada, Cuma Ali T. yaralandı.
Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Cuma Ali T, kurtarılamadı.
Kavgaya karıştığı belirlenen 11 zanlı gözaltına alındı, kavgada kullanıldığı tespit edilen 5 silaha el konuldu.
Etiketler: Kahramanmaraş
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