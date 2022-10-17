Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 13:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sünnet düğünü öncesi dayısının otomobilinin altında kalıp hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]
Şanlıurfa'da dün akşam yapılacak sünnet düğünü öncesi öğle saatlerinde şehir turu attırılacak Bozan Uyguner, dayısı İbrahim D.’nin kullandığı otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, dün öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, dün akşam yapılacak sünnet düğünü için hazırlanan Bozan Uyguner, elbisesini giyerek, davetlilerle birlikte şehir tur atmak için otomobile binmek istedi. Bu sırada İbrahim D., fark etmeyerek önünde duran yeğenine çarptı.
Dayısının otomobilin altında kalan Uyguner, çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak, Birecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Acil serviste tedavi altına alınan Uyguner, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Şanlıurfa
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