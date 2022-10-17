Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 12:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te tarihi eser kaçakçılarına suçüstü
[Fotograf: AA]
Karabük'te düzenlenen tarihi eser operasyonunda 5 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Cildikısık Tüneli mevkiinde A.S., Ş.Ö., Ö.Ö., G.B. ve M.Ö., 390 sikke, 67 tarihi obje ve 1 bileziği satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
Çevrede ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada dedektör, bıçak ve 70 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden Ş.Ö, A.S. ve G.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. M.Ö. ve Ö.Ö. ise sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Karabük Tarihi Eser
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