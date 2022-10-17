Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 12:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji uyardı: Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi'nde fırtına uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.
Etiketler: Marmara Bölgesi Deniz Otobüsü Fırtına Meteoroloji
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