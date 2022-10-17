Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 11:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde minibüs ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Celil A. yönetimindeki minibüs, E-88 kara yolu Yozgat Şeker Fabrikası mevkiinde, Aziz A. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada minibüs sürücüsü Celil A, olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobilde sıkışan Aziz A. ve Hasan D, Sorgun Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Yozgat Trafik Kazası
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