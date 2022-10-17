Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Usulsüz balık avlayan 13 kişiye 27 bin 476 lira ceza
[Fotograf: AA]
Malatya'nın Kale ilçesinde usulsüz yollarla balık avladıkları belirlenen 13 kişiye 27 bin 476 lira ceza uygulandı. Yetkililer tarafından el koyulan canlı balıklar ise suya bırakıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bot Timi Komutanlığı personeli, Karakaya Baraj Gölü'nde usulsüz balık avlayanlara yönelik denetim yaptı.
Ekipler, denetimlerde usulsüz balık avlayan 13 kişiye 27 bin 476 lira ceza uygularken, avcılarda 160 dip oltası, 2 zıpkın, 95 parça yardımcı ekipman ile kullanımı ve satışı yasak tırıvırı ele geçirdi.
El koyulan canlı balıklar ise suya bırakıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Malatya Kaçak Avcılık
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