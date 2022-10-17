Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis: Sürücüler zor anlar yaşıyor
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin düştüğü bölgede sürücüler de trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.
Sağanağın iki gündür aralıklarla yaşandığı Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere ve Bıçkıyanı mevkiinde sis de etkisini göstermeye başladı.
Görüş mesafesinin azaldığı bölgede, sürücüler dikkatle ilerliyor.
Bölgede görev yapan ekipler, sürücüleri sis lambalarıyla uyararak, hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istiyor.
Sağanak, kent merkezinde de iki gündür aralıklarla etkili oluyor.
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