Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde Yunus Emre Yıldırım idaresindeki otomobil, Yavuzeli-Araban kara yolu Karadağ mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Berkay Koçer, hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Hüseyin Yıldız ile Hacı Yıldız ise olay yerine gelen ambulansla Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi.
Etiketler: Gaziantep Trafik Kazası
Son Haberler
- 11:59
- 11:55
- 11:46
- 11:56
- 11:38
Sıradaki Haber
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz