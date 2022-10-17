Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde Yunus Emre Yıldırım idaresindeki otomobil, Yavuzeli-Araban kara yolu Karadağ mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Berkay Koçer, hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Hüseyin Yıldız ile Hacı Yıldız ise olay yerine gelen ambulansla Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi.