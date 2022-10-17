Eskişehir'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adres ve araçlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan B.Ç., B.B., A.G. ve M.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ev ve otomobillerde yapılan aramada, 1 kilo 453 gram uyuşturucu, 6 sentetik hap ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ç., B.B., ile M.Ö. tutuklandı, A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.