Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis bazı noktalarda görüş mesafesini düşürdü. Sisin yoğunlaştığı Karagöl ve İnönü mahallelerinde sürücüler güçlükle ilerledi.

Ardahan-Posof karayolunun Ilgar Dağı mevkiinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metrenin altına düştüğü yolda sürücüler zor anlar yaşadı.

Özellikle Ardahan-Göle kara yolunun Kars ayrımında yoğunlaşan sis, bir süre sonra etkisini kaybetti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.