Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
Ardahan'da yoğun sis nedeniyle göz gözü görmüyor
[Fotograf: İHA]
Ardahan’ın yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin 10 metrenin altına düştüğü kentte sürücüler de zor anlar yaşadı.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis bazı noktalarda görüş mesafesini düşürdü. Sisin yoğunlaştığı Karagöl ve İnönü mahallelerinde sürücüler güçlükle ilerledi.
Ardahan-Posof karayolunun Ilgar Dağı mevkiinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metrenin altına düştüğü yolda sürücüler zor anlar yaşadı.
Özellikle Ardahan-Göle kara yolunun Kars ayrımında yoğunlaşan sis, bir süre sonra etkisini kaybetti.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.
Etiketler: Ardahan
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