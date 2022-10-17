Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde M.S. yönetimindeki hafif ticari araç, Erkenek Mahallesi Karanlıkdere mevkisinde kontrolden çıktı.
Takla atarak şarampole devrilen aracın sürücüsü ile yanındaki D.Ş. ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldıran yaralılar, ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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