Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da ekiplerin düzenlediği terör operasyonunda, PKK üyesi olduğu iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen H.S, A.Y, M.Y, A.D. ve E.S'yi yakaladı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Adıyaman Terör Örgütü
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