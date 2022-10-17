İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen H.S, A.Y, M.Y, A.D. ve E.S'yi yakaladı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.