İkbal Eksik, 9 yaşında, Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan dört çocuklu Hikmet ve Ayşe Eksik çiftinin kızı.

İkbal, "mikrotia" hastası olarak dünyaya geldi. Kulak yolu doğuştan kapalı, kulak kepçeleri olmadığı için işitme cihazı yardımıyla duyabiliyordu.

Sanatçı Haluk Levent'in öncülük ettiği bir kampanya sayesinde son iki yılda bir dizi ameliyatı geçirdi.

Kızının ameliyat olduğunu söyleyen anne Ayşe Eksik, "Her iki kulağına kızım kavuştu. Küpe takamıyordu. Arkadaşları takıyordu o da istiyordu. İmreniyordu. Ben de kız çocuklarında görüyordum, kızımda da istiyordum. Hep bunun hayalini yaşıyordum" dedi.

Ameliyat sonrası kulaklarına küpe taktı

Göğüs kafesinden alınan kıkırdaklarla yapılan kulak kepçeleri İkbal'in yüzüne uyum sağladı. Küçük kız, çok istediği küpelerini taktı.

Kulakları olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen İkbal, "Artık küpe takabiliyorum. Gözlük takabiliyorum. Maske takabiliyorum. Artık istediğim her şeyi yapabiliyorum. Çok mutluyum" sözleriyle ifade etti duygularını.

Sırada kulak operasyonu var

İkbal'in işitme cihazına gerek olmadan duyabilmesi için doğuştan kapalı olan kulak yolunun da açılması gerekiyor.

Ailesi, bu operasyon için de destek bekliyor.

