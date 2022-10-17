Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 06:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Köprülü kavşaktan düşen motosikletli ağır yaralandı
[Fotograf: DHA]
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde köprülü kavşaktan düşen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Nilüfer ilçesinde, 18 yaşındaki Gökhan Bulut idaresindeki motosiklet, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki köprülü kavşakta kaldırıma çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulup yaklaşık 5 metre yükseklikteki köprülü kavşaktan düşen Bulut, bariyer ile ağaç arasında sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunduğu yerden kurtarılan genç, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
Son Haberler
- 07:03
- 06:48
- 06:53
- 06:39
- 06:36
Sıradaki Haber
İzmir’de iki katlı binada yangın: Kullanılamaz hale geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz