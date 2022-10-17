Adım adım takip ettiler, denize açılınca harekete geçtiler.

Ege Denizi'nde göçmen kaçakçılarına göz açtırmayan Sahil Güvenlik ekiplerinin, nefes kesen operasyon anı görüntülerine TRT Haber ulaştı.

Kaçakçılar ile Sahil Güvenlik arasında kovalamaca

İzmir'de göçmen kaçakçılığına yönelik denetimlerini artıran ekipler, bir grubun kaçış hazırlığı yaptığını tespit etti.

İzlendiklerinden habersiz olan düzensiz göçmenlerin balıkçı teknesi ile denize açılmasıyla takip başladı.

Tekne, Foça Aslanburnu açıklarına vardığında ise devreye Sahil Güvenlik botları girdi. Operasyon için düğmeye basıldı.

İnsan kaçakçıları, ekiplerin 'Dur' ihtarına uymadı. Önce uluslararası sulara ardından Yunan kara sularına geçmek için kaçmaya çalıştı.

Ekipler geminin içinde saklanan 231 göçmene ulaştı

O anlarda göçmen teknesi ile Türk Sahil Güvenlik ekipleri arasında onlarca mil süren takip başladı.

Gecenin karanlığında botların spotlarıyla aydınlatılan ortamda tekne, uluslararası sularda durduruldu. Operasyon timleri tekneye geçti, insan kaçakçılarını gözaltına aldı. Geminin içerisindeki bölümlere gizlenen 231 göçmeni güverteye çıkardı.

Göçmenlerin kaçışına aracılık eden 2 kişi tutuklandı

Yakalanan düzensiz göçmenler Foça'da karaya çıkartıldı. Sağlık kontrollerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüklerine gönderildi.Gözaltındaki iki insan kaçakçısı da tutuklandı.