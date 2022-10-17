İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Bağcılar, Bahçelievler ve Fatih ilçelerinde 11-13 Ekim'de 3 operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 kilo 305 gram uyuşturucu, 9 bin 400 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 63 bin 780 lira, 365 dolar ve 370 euro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.