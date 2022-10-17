Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 11:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İETT otobüsü kapısı açık yolcu taşıdı
[Fotograf: İHA]
Sultangazi'de vatandaşlar, şoförün kapısını açık unuttuğu İETT otobüsü ile kilometrelerce yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Olay, dün Eminönü Sultangazi seferini yapan İETT otobüsünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre İETT şoförü seyir halindeyken kapısını açık unuttuğu otobüs ile kilometrelerce yolculuk yapıp tehlikeli şekilde yolcu taşıdı.
Bir yolcunun ise açık kapının önünde tehlikeli yolculuk yaptığı o anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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