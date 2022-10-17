Olay, dün Eminönü Sultangazi seferini yapan İETT otobüsünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre İETT şoförü seyir halindeyken kapısını açık unuttuğu otobüs ile kilometrelerce yolculuk yapıp tehlikeli şekilde yolcu taşıdı.

Bir yolcunun ise açık kapının önünde tehlikeli yolculuk yaptığı o anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.