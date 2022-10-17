Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 11:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da terör operasyonlarında 11 gözaltı
Van'da, geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.
Terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce, 10-16 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda 8 FETÖ, 3 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler, hakkında işlem yapıldı.
Etiketler: Van Terör Örgütü FETÖ PKK/KCK
Son Haberler
- 11:59
- 11:55
- 11:56
- 11:38
- 11:25
Sıradaki Haber
İETT otobüsü kapısı açık yolcu taşıdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz